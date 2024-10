Descalzi Eni contro le follie green dell’Ue | Per ideologie ridicole di una minoranza ci fanno morire

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il numero uno di Eni, Claudiointerviene senza mezzi termini sull’Unione europea, sulla transizione energetica e in particolare sulle scelte di bio-fuel e e-fuel. «Il settore automotive ci fa arrabbiare», ha detto durante la ‘Giornata dell’Economia’ organizzata da Forza Italia. «Sono gli ultimi cinque, sei anni di questa Commissione Ue, che è in continuità con la precedente, non è cambiato niente», ha premesso il presidente di Eni. «Non voglio essere antieuropeo, sono antistudipidità perché la stupidità uccide e ci sta uccidendo. La stiamo subendo alla luce diche ci vengono dettate da unadell’Europa, non dalla maggioranza, e dobbiamo continuare a digerirle inchinando il capo e morendo lentamente. Scusate ma è più forte di me».