Vendo aspirapolvere e guadagno 10mila euro al mese l’incredibile storia di Piero

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Forse un giorno, dopo aver dato le luci della ribalta a cuochi e agenti immobiliari, qualche produttore televisivo deciderà di dedicare un programma anche ai venditori porta a porta, una delle professioni più impegnative e meno apprezzate dai clienti. Eppure, per chi sa come muoversi, può essere un mestiere tanto redditizio quanto divertente. Tra i protagonisti di questo mondo vi èCottu, un 32enne sardo che ha trasformato il suo lavoro come agente Folletto a Milano in una vera e propria arte. Dalla scuderia alle vendite porta a porta «Mi occupavo di cavalli, ma un amico mi suggerì di provare questo lavoro», racconta Cottu in un’intervista al Corriere della Sera. Inizialmente scettico, decide di fare solo una prova. Eppure, già dal primoriesce a vendere 42 apparecchi, mentre nel secondo arriva a 50. “Mia moglie minacciò il divorzio se non avessi continuato”, scherza.