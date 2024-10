Valentina Leporati su Food Netwok con ‘Il sorriso in cucina’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Spezia, 4 ottobre 2024 - La giovanecreator di Sarzana,, conosciuta come “Gluten Free”, celiaca e specializzata nella cucina senza glutine, porta la sua creatività e il suo entusiasmo suNetwork canale 33 nel programma “Ilin cucina”.prosegue dunque la sua opera di divulgazione sulla celiachia, questa volta lo fa rivolgendosi al grande pubblico televisivo. Il programma andrà in onda dal 6 ottobre ogni domenica alle 10 e on demand su discovery+. In questa nuova serie,si concentra su uno degli ingredienti più versatili e nutrienti: il riso. La sua missione? Dimostrare come il riso possa essere protagonista di piatti gustosi, facili da preparare e naturalmente gluten-free. Con la sua energia contagiosa,proporrà un vero e proprio viaggio culinario che va ben oltre il classico risotto.