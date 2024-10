Torino per le donne Stop a ogni forma di discriminazione Esperti a confronto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In arrivo dal 9 al 13 ottobre la seconda edizione del festival Women and the City, l’appuntamento promosso e ideato dall’associazioneCittà per leper favorire le prospettive di genere nelle politiche locali, attraverso incontri, interviste, panel, eventi e riflessioni per rendere gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque. L’appuntamento è nato dall’esperienza maturata nel tempo dall’Associazione TOxD (Città per le) presieduta da Antonella Parigi, assessora alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Moncalieri, manager culturale, ex assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, fondatrice del Circolo dei Lettori, della Scuola Holden (con Alessandro Baricco) e della stessa TOxD.