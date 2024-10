Terrorismo un arresto per proselitismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 9.57 Un giovane è stato arrestato a Bergamo per "attività disul web", nell'ambito di una inchiesta antitra Bergamo e Brescia. In corso perquisizioni della Polizia di Stato.Si tratta di un 22enne di origini egiziane La complessa indagine è stata coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla Direzione centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e dalle Digos di Brescia e Bergamo. Stamane prevista una conferenza stampa in questura alla presenza del procuratore della Repubblica di Brescia.