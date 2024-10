San Pellegrino i complimenti dal ministro Locatelli alla Genesis e premio al neurologo Mazaux

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arte e cervello, un legame tanto stretto quanto complesso, tra i temi trattati al 40° convegno medico promosso dall’Associazionedi SanTerme in collaborazione con l’Istituto Clinico Quarenghi, OFI Bergamo (Ordine Fisioterapisti) e Associazione Amici dei traumatizzati cranici (AATC). La giornata – dedicata ai professionisti sanitari – si è svolta come da tradizione al Centro Congressi dell’Hotel Bigio a SanTerme sabato 28 settembrepresenza di relatori da tutta Italia, alcuni dei più importanti professionisti in ambito neurologico, proprio come Jean Micheldi Bordeaux, che ha portato all’attenzione dei presenti la sua ricerca improntata sulla correlazione fra attività cerebrale e arte, definita “neuroestetica”.