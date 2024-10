Roma ripresa a Trigoria | Le Fee in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lasciata alle spalle la sconfitta da incubo in Europa League contro l’Elfsborg, laha ripreso ad allenarsi ain vista del prossimo impegno di campionato contro il Monza, ultimo in classifica. Solita seduta di scarico per i giocatori scesi in campo nella trasferta europea, mentre gli altri hanno svolto il classico allenamento. La buona notizia per Ivan Juric arriva da Enzo Le Fee: il centrocampista giallorosso sembra aver completamente recuperato dalla distorsione al legamento collaterale mediale rimediata contro l’Empoli, lo scorso 25 agosto, e ha svolto l’intera sessione con i compagni, anche se con un vistoso tutore che ha indossato per la maggior parte del tempo. Non è quindi da escludere la sua convocazione per la sfida contro la squadra di Alessandro Nesta.: Le Fee inSportFace.