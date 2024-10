Pellissier | Scudetto? Inter Napoli e Juve ai vertici gioca con la squadra tiene palla e…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024): ”Lukakucon la, é bravo nell’1 contro 1, fa fare tanti gol ai compagni” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto Sergio, presidente del Chievo Verona. Queste le sue dichiarazioni: Cosa ha provato Pellisier a riprendere il nome Chievo Verona? “Io sono sempre stato espressivo. Ho sempre vissuto di emozioni. Era importante ridare ai tifosi quel nome, dopo delle cause perse. É una cosa molto bella”. Su Politano? “A me è sempre piaciuto. Quando untore difende e poi in attacco ha queste qualità importanti, nel tiro, nel cross. Crea superiorità numerica, non è colui che fa 20 gol all’anno e non è riconosciuto ma è importantissimo”.