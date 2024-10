Massacrata nel letto svolta a 16 anni dal delitto | camionista inchiodato dal Dna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Montecatini, 4 ottobre 2024 – Un femminicidio del 2008 sarà il 26 novembre prossimo davanti ai giudici della Corte d’Assise, in aula bunker, a Firenze. E’ la decisione, di ieri mattina, del giudice per le udienze preliminari Luca Gaspari sulla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Luisa Serranti nei confronti di Pasquale Buccolieri,di Lucca nato il 18 dicembre del 1974. E’ accusato di aver massacrato a coltellate Isabel Cristina Macarthy, che aveva 46. A inchiodarlo il suo Dna, trovato sul corpo della vittima dove era stato rilevato, nel corso dell’autopsia, un morso su una gamba da cui i periti avevano prelevato l’impronta della dentatura e quindi la traccia biologica. Isabel era originaria del Brasile, ed era arrivata a Montecatini da Santa Cruz Do Sol. Riceveva i clienti in un piccolo appartamento di via Marconi, al numero 66.