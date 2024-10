Ladro seriale ripulisce due pizzerie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non gli è bastato l’arresto di qualche giorno fa, con successivo provvedimento dell’obbligo di firma. A un italiano di 45 anni sono stati sufficienti un paio di giorni dall’arresto per aver cercato di rubare una bicicletta a una signora su viale Ceccarini per tornare nuovamente a delinquere sulle strade della Perla Verde. Nello specifico, proprio mercoledì pomeriggio il 45enne è tornato ad avere le manette ai polsi dopo essere stato arrestato per furto e tentato furto, pizzicato dai carabinieri dopo avere svuotato il fondo cassa di una pizzeria di Riccione Paese e avere cercato di riservare lo stesso trattamento ad un’altra.