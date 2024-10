Juventus colpo a sorpresa | sembrava un addio ma potrebbe tornare a marzo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non sarà un vero e propriodi mercato, ma quasi: Paulo Pogbaa vestire il bianconero. Già nel 2025. In una svolta che ha del clamoroso, il caso di Paul Pogba e la sua squalifica per doping prende una direzione inaspettata. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha infatti ridotto significativamente la sanzione precedentemente inflitta al centrocampista francese, aprendo le porte a un suo possibile ritorno in campo con la maglia dellagià nel 2025. Cristiano Giuntoli ai margini di-Roma – Foto Ansa – notizie.comLa notizia, che ha dell’incredibile, arriva direttamente dall’Inghilterra: il periodo di stop per Pogba è stato più che dimezzato. Originariamente condannato a quattro anni di squalifica dal Tribunale Nazionale Antidoping il 1°2024 dopo essere stato sospeso l’11 settembre 2023, ora vede ridursi il termine a soli 18 mesi.