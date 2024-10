Incrocio di big a Shanghai Sinner chance riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Mamm do Carmine!". Berrettini vince e spezza il silenzio di ghiaccio dopo Tokyo. Si affida a un’esclamazione in napoletano scritta sulla telecamera, superato (anche questa volta) l’ennesimo infortunio agli addominali. O’Connell battuto in due tie break e condizione ritrovata per il tennista romano, tornato dopo cinque anni a un Atp dipieno zeppo di big. C’è ovviamente il numero uno del mondocon la sua antitesi Carlos Alcaraz, ci sono Zverev e pure Djokovic, che in Cina tenta l’assalto al centesimo alloro. Dopo qualche giorno di tregua è stato proprio il campione serbo a tornare nuovamente sul caso doping e il ricorso Wada. Continuando a denunciare un sistema che secondo lui "non funziona bene", Nole rivolge atutto fuorché un attacco frontale: "È impressionante ciò che Jannik sta facendo durante tutto questo processo.