Inchiesta ultrà chiesta la scorta per il pm Storari | un arrestato ha ammesso le colpe

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Prefettura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, ha chiesto di assegnare al pm Paolola, vista «l’esposizione e la delicatezza» dell’suglidi Inter e Milan. A dare parere favorevole è stato anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. L’altra pm titolare delle indagini insieme a, Sara Ombra, è già sotto protezione da tempo. E intanto le indagini e gli interrogatori continuano. Nella giornata del 4 ottobre sono apparsi davanti al gip Domenico Santoro gli ultimi sei tifosi non ancora interrogati. Cinque di loro, come fatto dagli altri nei giorni precedenti, sono rimasti in silenzio. Uno, invece, ha parlato e hagli addebiti che riguardano una presunta intestazione fittizia, con l’aggravante di agevolazione mafiosa.