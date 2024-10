Grande Fratello la gravidanza di Ilaria Clemente | come lo ha detto a Daniele e il nome che avrebbe scelto per il figlio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il dolce annuncio delladialha sorpreso i compagni. Ecco chi è il compagno eintende chiamare il bimbo Alin diretta ieri sera è stata vissuta unaemozione. Per la prima volta nella storia del programma una concorrente è incinta. Si tratta appunto diche ha dovuto di conseguenza abbandonare la casa del reality show di Canale 5. La ragazza è stata intervistata da Chi e ha raccontato il retroscena sulla, ha parlato del suo compagno e delcheper il. “Ovviamente non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Lui ha 27 anni, ma è molto uomo, per questo mi sono. innamorata”. Un tipo riservato, senza social, basso profilo. “Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato.