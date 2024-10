Gf Vip ex Vippona ritrova l’amore dopo la burrascosa fine del suo matrimonio | Avevo chiuso il mio cuore e non permettevo a nessuno di avvicinarsi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un’exdi recente ha confessato di avertoladel suo. Stiamo parlando di Adriana Volpe, che negli ultimi anni è stata uno dei personaggi più chiacchierati e discussi del piccolo schermo, prima per via della sua partecipazione in qualità di concorrente del Gf Vip e poi come opinionista dello stesso reality, ma anche per via delladel suoe della querelle molto accesa con Giancarlo Magalli, con il quale per anni ha condotto I fatti vostri. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Adriana ha raccontato come prosegue oggi la sua vita, tra impegni lavorativi e novità in campo sentimentale. Per prima cosa, infatti, l’exha svelato di avertoladel suocon il marito Roberto, risalente al 2020: Dalladella storia con Roberto, nel 2020, ho avuto una comprensibile chiusura a riccio.