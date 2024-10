Dall’Inter d’Europa all’Inter d’Italia | c’è un dato che preoccupa – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È già vigilia del match di campionato tra Inter e Torino. Domani a San Siro arrivano i granata: Simone Inzaghi punta al tris di vittorie. DUE FACCE –: domani sera a San Siro (ore 20.45), la Beneamata ospiterà il Torino di Paolo Vanoli. I nerazzurri vanno a caccia del terzo successo di fila dopo quelli contro Udinese e Stella Rossa. Sarebbe un ottimo antidoto per arrivare alla sosta ancora più tranquilli, sereni e ottimisti. Simone Inzaghi, che farà nuovamente qualche rotazione, punta alla vittoria e soprattutto a migliorare unin controtendenza: ossia quello legato alla difesa. Infatti, tra l’Inter ermetica e attenta in Champions League c’è un’altra Inter meno concentrata e un po’ sbarazzina in Serie A.