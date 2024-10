Ciriani spiega il no alla manifestazione anti Israele | clima pesante Cacciari | non si sfila per una strage

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non vogliamo vietare l’espressione del dissenso, ma dobbiamo impedire che manifestazioni di stamposemita, a forte rischio di infiltrazioni violente, mettano a rischio la sicurezza dei cittadini”: a dirlo al Corriere il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca, relativamentedel 5 ottobre, vietata dal Viminale. “Il, l’osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori ha segnalato 456 episodi disemitismo da quando è esploso il conflitto”, hato. “Nessuno pensa di vietare per sempre manifestazioni di contestazione delle politiche del governo di– ha evidenziato – ma quella per il 7 ottobre sarebbe stata secondo quando ci risulta unaa forte rischio di infiltrazioni, pericolosa per l’ordine pubblico”.