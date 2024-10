Chiara Ferragni spunta la foto di lei con l’ex bodyguard di Fedez arrestato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Personaggi tv. “I suoi avvocati brindano”. Ladicondi: cosa succede –continua ad essere al centro della bufera mediatica. Non soltanto per la lite con Tony Effe e per le dizioni di Taylor Mega (la quale ha svelato che il rapper eavevano una relazione aperta). Si fa riferimento alle guardie del corpo di, Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno), che sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter.