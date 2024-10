Centro chiuso a chiave | La Ztl va rinforzata E il Pd vota a favore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Unstorico ancor più ’giardino proibito’ per i fiorentini non autorizzati a varcarne le porte telematiche. La sinistra lancia la sfida per l’allargamento e il potenziamento della Ztl, creatura modellata alla fine degli anni ’80 dall’ex sceriffo Graziano Cioni e poi con il tempo rimodellata senza mai strvolgerne troppo i confini, e – a sorpresa – il Pd non solo non dice no, ma avalla la proposta del capogruppo di Spc Dmitrij Palagi. Niente fughe in avanti, stiamo parlando ’solo’ di una mozione approvata in Commissione ambiente e mobilità e quindi ancora di nessuna delibera, né tantomeno di un atto concreto ma chi mastica un po’ le pratiche di Palazzo Vecchio non può ignorare il peso dell’intesa che ha un doppio valore, politico e, soprattutto, amministrativo. Riavvolgiamo il nastro. La sinistra fiorentina porta in commissione una mozione per rafforzare la Ztl in