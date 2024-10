Casa Vecchi Bocconi | C' è bisogno di 3mld di euro per Housing Sociale a Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 04 ott. - (Adnkronos) - “Abbiamo stimato che l'nell'area dinecessita una mobilitazione di circa 3 miliardi dinei prossimi 15 anni. Evidentemente per far fronte a questo gap di investimento abbiamodi creare una piattaforma di co-investimento che abbiamo chiamato di ‘Partnership Pubblico Privato Plurale', quindi una 4 P”. Lo ha detto aVeronica, professor of Practice of Business Government Relations presso SdaSchool of Management, a proposito della ricerca condotta per Fondazione- Fhs presentata in occasione del ventennale della fondazione nata su spinta di Fondazione Cariplo nel 2004.