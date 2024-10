Atalanta contro il Genoa atteso il tridente davanti La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bergamo, 4 ottobre 2024 – Domani pomeriggio alle 18.45 l’riceve ilal Gewiss Stadium nell’anticipo pomeridiano dell’ottava giornata di serie A. Partita che arriva 72 ore dopo l’impegno di Champions in Germanialo Shakthar: nerazzurri che voleranno sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-0 rifilato agli ucraini, ma avranno anche le gambe pesanti dopo un ciclo di sei partite in meno di venti giorni. “Giochiamo di sabato, e questa è un po’ un’anomalia avendo giocato in coppa di mercoledì, e dovremo recuperare tutte le energie perché in campionato servono tutte per fare bene. Adesso, archiviata la Champions, riportiamo l’attenzione al campionato, dove arriviamo da una buona gara a Bologna e dove vogliamo tornare a vincere, sapendo però che si tratta di un’altra competizione”, ha spiegato mercoledì sera il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini.