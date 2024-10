Wta 1000 Pechino 2024 | Gauff e Badosa sono le prime due semifinaliste

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da promesse avversarie a New York ain Cina. Andrà in scena nel WTAdiil secondo confronto stagionale (il sesto in carriera) tra Cocoe Paula, che si erano già sfiorate a New York, dove però la sconfitta dell’americana contro Emma Navarro aveva impedito l’atteso match. Entrambeinvece giunte al penultimo atto del torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese ma l’hanno fatto in maniera diversa. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI, alla prima partecipazione in carriera a, ha sconfitto con il punteggio di 6-1 7-6 la beniamina di casa Shuai Zhang, favola del torneo (reduce da 24 sconfitte consecutive, è tornata a sorridere proprio davanti al suo pubblico).