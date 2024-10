Venom | The Last Dance Tom Hardy suggerisce ancora una volta di aver concluso con il franchise

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 3 ottobre 2024): The, Tomunadicon ilLa notizia che Tomavrebbe interpretato Eddie Brock inè stata accolta positivamente dai fan. Tuttavia, al posto del reporter incallito dei fumetti, il Protettore Letale è diventato un imbranato involontario trascinato dalla sua tuta aliena.sembrava divertirsi nel ruolo e, tre anni dopo l’uscita di, abbiamo: La furia di Carnage nel 2021. Ora, mancano poche settimane all’uscita di: Thee l’attore continua a dire che questa sarà la sua ultimanel ruolo del personaggio. Su Instagram,ha dichiarato: “Grazie per il grande tempo – e per i 7 anni.