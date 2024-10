Udine in preghiera per la pace Lunedì 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’arcivescovo di, mons. Riccardo Lamba, ha accolto l’invito di Papa Francesco, rilanciato anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, per vivereuna giornata die digiuno per lanel mondo. Il pastore della Chiesase presiederà ladel Santo Rosario a, nella Basilica della Beata Vergine delle Grazie. Iniziative in tutta l’Arcidiocesi. Il messaggio dell’Arcivescovo. Laper la, assieme alla pratica del digiuno. È ciò che Papa Francesco ha chiesto alla Chiesa il prossimo, memoria della Beata Vergine del Rosario e primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele. Mentre il conflitto in Medio Oriente si aggrava e si allarga e quando ancora non si intravede uno spiraglio di “cessate il fuoco” in Ucraina, la Chiesa si riunirà dunque inper chiedere con voce unanime il dono della