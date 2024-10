Settimana Nazionale della Dislessia convegno sui Dsa alla scuola Severi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – In occasione2024 (7-13 ottobre), la sezione AID di Arezzo promuove undi informazione e sensibilizzazione sui DSA realizzato in collaborazione con l'I.C. Francesco; l'I.C. Cesalpino; il Liceo Artistico; Coreutico e Scientifico PieroFrancesca annesso al Convitto"Vittorio Emanuele II”; l'Associazione I Care; la Fondazione Zero Spreco di Aisa Impianti; Chimet e Acetificio aretino. L'incontro Un confronto fra le differenti esperienze in Europa in tema di didattica per gli studenti con DSA, con un focus sull'utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per favorire il benessere scolastico dei giovani con queste caratteristiche. Perteciperanno tecnici e studiosi da Svezia, Grecia e Gran Bretagna.