Non c’è pace per Re Carlo e suo figlio Harry | non si sono incontrati nemmeno stavolta e la colpa sarebbe di Camilla

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ree ilai ferri ancora più corti: nonostante il secondogenito dei Windsor fosse a Londra, non si. C’entra: perché?sembra essere più lontano che mai dalla Famiglia Reale Inglese; dopo il suo divorzio dai Windsor e da tutte le cariche istituzionali onorate nel tempo, il Principe ha deciso di fare una vita diversa al fianco di Meghan Markle. I due, come sappiamo, oggi vivono stabilmente in America e con loro anche i due figli, Archie e Lilibeth. Lo scorso lunedì 30 settembre, il secondodi Reè arrivato a Londra per i WellChild Awards, ma anche questa volta – purtroppo – non si è fermato molto in Inghilterra.non ha affatto messo piede a Buckingham Palace e immediatamente dopo la cerimonia ha ripreso l’aereo per raggiungere il Sudafrica.