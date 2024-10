La Lazio affonda il Nizza nella piscina dell’Olimpico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sembrava una partita di pallanuoto, quella di questa sera all’Olimpico. Sotto una pioggia torrenziale, col pallone più stabile delle gambe dei calciatori, impegnati in una gara di scivolarella, laha letteralmenteto ilcolpendolo con quattro siluri, pur concedendole il gol della bandiera per premiare il coraggio deirdi e la loro capacità di rimanere in piedi a dispetto della natura. Lasciamo stare il nuoto e vediamo i gol. Il primo porta la firma di Pedro, che poco prima ne aveva sfiorato un altro. È il 20’ quando Pedro spara un bolide sotto la traversa dopo aver raccolto la respinta del portiere finita dalle parti dei suoi piedi. Il secondo al 35’: Castellanos approfitta di un bucodifesa avversaria e con un perfetto cucchiaio beffa Bulka. Al 41’ i francesi mostrano di esserci anche loro.