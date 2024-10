Impianto a Salanetti Ecco la data della prima assemblea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un tema caldo che, paradossalmente, è stato "congelato" durante l’estate e adesso se ne ritorna a discutere. Martedì 8 ottobre, alle 21, nella sala consiliare di Capannori è prevista unapubblica per l’illustrazione del progettopiattaforma per il riciclo dei prodotti assorbenti che sarà realizzata da RetiAmbiente in collaborazione con Ascit Spa, a. All’incontro, promosso dal Comune, parteciperanno il sindaco Giordano Del Chiaro, il presidente di Reti Ambiente Daniele Fortini, il presidente di Ascit Ugo Salvoni, il coordinatore di Ricerca Rifiuti Zero Rossano Ercolini e l’assessora all’ambiente, Claudia Berti. Sarà presentato l’iter di realizzazione. Avrà infatti la funzione di avviare a riciclo pannolini, plastica e prodotto assorbente, il 45% del non riciclabileraccolta domestica. M.S.