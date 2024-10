Il sindaco di Corbetta | Morata abiterà da noi il bomber si arrabbia e cambia casa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Un annuncio gioioso, la violazione della privacy, la necessità di trovare una nuova. Incredibile ‘scontro’ social fra Alvaro, attaccante del Milan e Marco Ballarini,di, paese dell’hinterland milanese. Il primo cittadino, attraverso una storia Instagram, ha annunciato chesarebbe venuto ad abitare proprio a. “Benvenuto”, aveva scritto Ballarini postando una foto dicon la maglia rossonera e la scritta ‘7’. Aggiungendo poi: “No non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaroè il nostro nuovo concittadino di #! Ilspagnolo, neo acquisto del #Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa)nella nostra città.