Il sindaco di Corbetta dà il benvenuto a Morata Lui sbotta sui social | Grazie per aver violato la mia privacy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ha del surreale la vicenda che ha visto protagonisti Marco Ballarani,di, e Alvaro, attaccante del Milan. Con un post su Instagram, il primo cittadino del comune della città metropolitana di Milano ha infatti accolto il calciatore spagnolo, che ha scelto una casa proprio a. “No non è un pesce d’aprile in anticipo. Il campione Alvaroè il nostro nuovo concittadino di! Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città. Lo sapete, sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do ilad Alvaronella nostra grande famiglia di!” ha scritto sui. Non è tardata ad arrivare la risposta diche, per usare un eufemismo, non l’ha presa bene.