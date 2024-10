Giorgetti | Tasseremo profitti e ricavi di piccole medie e grandi imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – “Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti”. Giancarloministro per lo Sviluppo Economico del Governo Draghi (Roberto Serra / Iguana) Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloall'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha detto anche che verranno tassati “ie i, e sarà uno sforzo che l'intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società”. "Non è corretto parlare di extra”, ma di “andare a tassare ia chi li ha fatti: è uno sforzo che tutto il sistema paese deve fare”, ha precisato il ministro dell'Economia, Giancarlo, intervenendo all'evento Future of Finance Italy Economic Outlook 2024 di Bloomberg.