Giorgetti chiede sacrifici da tutti sulla Manovra 2025 e annuncia tasse su profitti e ricavi

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Non usa giri di parole il ministro dell’Economia Giancarloche, intervistato dalla Bloomberg, ha chiesto uno sforzo da parte di cittadini e imprese per finanziare la. “Ci apprestiamo ad approvare una Legge di bilancio in cui siranno” ha messo in chiaro il titolare del Mef, specificando che saranno tassati “” chiamando in causa “individui, ma anche società piccole, medie e grandi”. L’intervista a Bloomberg “Ci sarà una chiamata di contribuzione per, non solamente per le banche, ma ragionata e razionale. Andremo a tassare i giusti, gli utili determinati in modo corretto e sono convinto che alla fine troveremo una soluzione equilibrata” ha specificato Giancarlodurante il suo intervento al convegno Bloomberg Future of Finance Italy.