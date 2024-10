Ex membro di ’Casa Base’ condannato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fratelli non solo di sangue, ma anche nei destini. Caduti entrambi nella spirale della delinquenza giovanile, e finiti sott’inchiesta, hanno intrapreso un percorso di riabilitazione, in cui il più grande potrebbe rappresentare un faro per l’altro. O almeno è quanto ha auspicato ieri in tribunale l’avvocato Mario Di Frenna per il più fratello giovane, Saad Zyadate, che eradi Casa Base, baby gang composta soprattutto da ragazzi di origine straniera, saliti alla ribalta un paio di anni fa per fatti violenti, ma anche per la loro estetica ben riconoscibile e per le canzoni in cui rivendicano un’identità che inneggia anche ai reati ("siamo soldi e coca", recitava un verso). Il 26enne Saad figurava ieri a processo per una delle svariate rapine da lui commesse.