Eleonora Giorgi racconta di aver inviato campioni di cellule per una cura in America | Per me c’è il 14% di probabilità

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di recente è tornata a parlare del tumore al pancreas che ha scoperto die ormai dieci mesi fa e di come stanno procedendo le cure (clicca QUI per leggere). Il percorso affrontato dall’attrice negli ultimi mesi è stato tutt’altro che facile, tant’è che ha dovuto sottoporsi da prima ad un ciclo di chemioterapia e poi ad un intervento chirurgico. Purtroppo, però, la battaglia dinon si è ancora conclusa, dal momento che le metastasi si sono ingrandite e per questo dovrà sottoporsi a nuove cure: La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma il cancro al pancreas crea una sorta di guaina che respinge le cure, e così il tumore si è allargato. Sono arrivate delle “sorpresine”, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente. Le metastasi si sono ingrandite.