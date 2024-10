Cos' è la Dengue

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè una malattia virale trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, come per esempio la zanzara tigre. È diffusa soprattutto nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo e colpisce milioni di persone ogni anno. Si manifesta inizialmente con febbre alta, spesso improvvisa, accompagnata da dolori muscolari e articolari molto intensi, talmente forti da far guadagnare alla malattia il soprannome di "febbre spaccaossa". A questo si aggiungono mal di testa, spesso localizzato dietro gli occhi, e un’eruzione cutanea che può coprire gran parte del corpo. Nausea, vomito e una sensazione di estrema stanchezza sono altri sintomi comuni, che rendono difficile il normale svolgimento delle attività quotidiane. Il trattamento per laè principalmente di supporto.