Corteo del 5 ottobre | i veri palestinesi si sfilano in piazza restano i falsi rivoluzionari de noantri

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sul loro profilo Instagram i giovanihanno postato le foto di un’affissione avvenuta nella notte per ildel 5. Si tratta della conferma di andare avanti con la manifestazione, anche all’indomani dell’avvertimento del neo questore di Roma, Roberto Massucci, sul fatto che “esiste un divieto e va fatto rispettare”. Le foto però raccontano anche altro. In particolare a farlo è l’ultima della gallery, quella in cui i manifesti compaiono giusto sotto la targa toponomastica di via dei Volsci. Che è la strada simbolo dell’autonomia romana, storica roccaforte dei centri sociali più radicalizzati. Quello scatto è dunque una fotografia anche simbolica di quello che si è aggregato dietro al paravento della causa palestinese.