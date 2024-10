Cassano fa discutere | Conte? Un altro allenatore di Serie A è di un livello molto più alto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Napoli e ad Antonionel corso della trasmissione “Viva El Futbol”. Il paragone fa. Il Napoli guarda con fiducia alla prossima partita di campionato contro il Como. La squadra di Antonioha la possibilità di poter allungare, seppur solo per il momento in classifica, con l’eventualità di poter arrivare alla seconda sosta stagionale per le Nazionali con il primo posto in solitaria. L’incrocio con la squadra di Cesc Fabregas, però, non si preannuncia agevole, considerando che il Como è difatti la sorpresa di questo primo scorso di campionato diA. Intanto, queste prime uscite del club partenopeo sotto la guida del tecnico leccese stanno riscuotendo ottime impressioni tra gli addetti ai lavori e tra gli opinionisti vari.