Calcio Eccellenza Toscana La Sinalunghese piazza un colpo in difesa Arriva il 2005 Leonardo Tatini De Oliveira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laundi mercato completando il reparto arretrato e annunciando ufficialmente l’arrivo del centrale difensivoDe(nella foto), che già si allenava a Sinalunga da qualche giorno., nato a Firenze nel, inizia a giocare nelle giovanili del Prato per poi passare nei settori giovanili di Lucchese e Pisa ed infine Bologna. I felsinei poi, due anni fa, lo girano in prestito alla Primavera del Siena dove è subito divenuto capitano entrando anche in ottica prima squadra.