Bremer infortunato l’Inter non si smentisce e dimostra vicinanza | il messaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La Juventus perde per un lungo periodoa causa di un brutto infortunio.ignora la rivalità e lancia unindirizzato al difensore brasiliano. TEGOLA – Gleisondice addio alla Juventus e al campo, almeno per il 2024. La sfida di Champions League contro il Lipsia di ieri sera gli è costata davvero molto cara, considerando il brutto infortunio subito dopo solo cinque minuti dal fischio d’inizio. Questa mattina il club bianconero ha informato sulle condizioni del brasiliano, sottopostosi subito agli accertamenti insieme all’altroNico Gonzales. Per il difensore, tra l’altro a un passo daldue estati fa prima di approdare alla Juventus, la situazione risulta abbastanza grave: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.