ATP Shanghai 2024 in campo le teste di serie Esordio per Medvedev fari puntati su Arnaldi e Fognini

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Entrano in gioco ledinel Masters 1000 di. Cominciano, infatti, le sfide del secondo turno nel torneo cinese e toccherà ad alcuni big come Daniil, reduce dalla semifinale di Pechino, che affronterà all’il brasiliano Thiago Seyboth Wild nel penultimo match sulcentrale. Un programma sulcentrale decisamente molto interessante e con sfide avvincenti, come quella ad aprire tra mancini tra l’americano Ben Shelton (testa din°14) ed il canadese Denis Shapovalov. Successivamente Stefanos Tsitsipas cerca di dare una svolta alla sua stagione e ad uscire dal momento negativo, affrontando un ritrovato Kei Nishikori, che si è messo in mostra positivamente nel torneo di casa a Tokyo. Scenderanno inanche due azzurri e ci sarà un doppio scontro italo-statunitense.