Atp Pechino 2024 | trionfa Alcaraz Sinner si arrende al tie break del terzo set

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Carlosbatte Jannikin finale e si porta a casa il torneo Atp di. Partita di livello altissimo, in cui lo spagnolo l’ha spuntata in rimonta al tièdelset, con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3) in tre ore e 21 minuti di gioco. Abdica dunque l’altoatesino, ormai ex campione in carica dopo la vittoria contro Medvedev nella finale dell’anno scorso. Terza vittoria su tre inoltre in questa stagione persul numero uno al mondo, che conserva comunque ampiamente la sua leadership nel ranking Atp. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Comincia in maniera complicata il match peral servizio, dato che l’altoatesino va subito sotto 0-40 nel suo primo turno in battuta. Con grande determinazione, però,riesce a tenere il servizio, ma nulla può nel quarto game, in cui concede ilallo spagnolo.