Turismo di qualità strutture garantite e percorsi ad hoc

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Varese – Sono i primi promoter del territorio e spesso rappresentano un vero punto di riferimento per il turista che arriva nel Varesotto e non conosce bene la zona che si appresta a visitare. “Cosa c’è da vedere qui vicino?” è la domanda che tante volte si sentono rivolgere. Grazie ad un corso promosso da B&B Varese gli operatori del settore extralberghiero potranno indirizzare al meglio i loro ospiti, e saranno anche in grado di creare itinerari turistici personalizzati per le diverse esigenze dei visitatori. La proposta formativa si articola in cinque appuntamenti, di cui tre strutturati con una formula tra teoria e pratica: al mattino in aula, al pomeriggio sul campo per visitare le perle della provincia. “L’idea è di far provare l’esperienza del turista ai proprietari della struttura”, spiega la guida turistica Simona Gasparini.