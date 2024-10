Referendum cittadinanza le reazioni politiche

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ilsullaha ottenuto il quorum delle 500mila firme. Sul sito del ministero della Giustizia per la raccolta delle firme digitali sono 502.321 le firme registrate. “Per quel che riguarda la proposta sulla quale sono state raccolte le 500mila firme, e che propone di dimezzare i tempi per l’ottenimento della, io penso che il termine dei 10 anni sia un termine congruo, penso che l’Italia abbia una ottima legge sullae questo è dimostrato dal fatto che siamo tra le nazioni europee che concede il maggior numero di, dunque non ne ravvedo la necessità . Poi, se c’è unquella è democrazia e decidono gli italiani, io ho sempre grande rispetto di quel che decidono gli italiani”. Quanto alla “proposta di Fi sullanon la conosco”, taglia corto la premier. Aggiornamento ore 8.