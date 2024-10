Pubblicata la graduatoria per i fondi Promozione destinati al vino | ecco i 16 beneficiari con qualche sorpresa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Masaf ha pubblicato in anticipo rispetto alle medie degli anni precedenti laOcm, per il 2024/25. Sui mercati extra-europei sarà possibile finanziare progetti per un totale di 66,5 milioni di euro di cui 28,5 a carico dello Stato, di cui 21,7 milioni di euro sotto forma di anticipo. Inci sono 16 impresee (per lo più associazioni temporanee di scopo dentro cui sono riunite decine e decine di cantine) e tra queste rientrano molte che nel bando di un anno fa rimasero escluse, con una scia lunghissima di polemiche, e di ricorsi alla giustizia amministrativa, legate soprattutto alla difficoltà tecniche dei nuovi regolamenti e alle tempistiche dei bandi di partecipazione. Il ministro Francesco Lollobrigida provò a motivare e spiegare quelle scelte, tra lo scontento degli esclusi, a cui nulla valse il ricorso al Tar.