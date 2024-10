Infortuni In ospedale due operai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Duesul lavoro nel giro di poche ore nel Magentino. Ancora episodi che, pur non mettendo le persone coinvolte a rischio vita, fanno capire quanto sia importante insistere sulla prevenzione. Il primo, in ordine di tempo è accaduto a Vittuone. Un uomo di 36 anni è finito inieri mattina a causa di traumi riportati mentre era intento a lavorare, verso le 8.30, presso una ditta di via Martin Luther King dove l’o, per cause in corso di chiarimento, ha riportato un grave trauma cranico andando a sbattere la testa contro un tubo. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Bianca di Magenta insieme all’equipaggio dell’autoinfermieristica. È stato stabilizzato e trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso dell’di Legnano dove verrà sottoposto a tutte le valutazioni del caso.