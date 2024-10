Fognini-Paul in tv | data orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fabiose la vedrà contro Tommynel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. C’è stato un ritorno alla vittoria per il tennista ligure, che al primo turno sconfiggendo Luciano Darderi ha interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive iniziata i primi giorni di agosto. In questo finale di stagione Fabio va a caccia di punti utili per rimanere nella top-100 e garantirsi l’acceso al main draw dei prossimi Australian Open. Non sarà affatto facile conquistarli qui aquei punti, dove al secondo turno è atteso ora da un Tommyche invece è alla ricerca di un exploit per accedere alle Finals di Torino. Quest’anno i due si sono affrontati al Roland Garros, con l’americano che ha lasciato tre games in tre set all’azzurro.