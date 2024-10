Fascino ereditato dalla madre a soli 16 anni ha aperto la sfilata di Miu Miu a Parigi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) In una Paris Fashion Week senza guizzi eclatanti, la vera novità è stata l’arrivo sulle scene di nuove nepo baby. Pochi giorni fa raccontavamo dell’apparizione a bordo passerella di Ava Phillippe, figlia di Reese Witherspoon, diventata nuovo volto di Dior Beauty. Ora è la volta di Sunday Rose Kidman-Urban, figlia di Nicole Kidman e del marito Keith Urban, fare il suo debutto tra i grandi nomi della moda. Tutto merito di Miu Miu, che ha deciso di lanciare la figlia d’arte come modella in apertura di défilé per la collezione Primavera/Estate 2025.