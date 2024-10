Ecco Goga Jankarashvili L’arma in più dei tuttineri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Sono davvero felice di questa opportunità, darò il massimo per la squadra e per i compagni. Non vedo l’ora di iniziare a giocare". Sono le prime parole dida giocatore dei Cavalieri Union. Il rugbista georgiano classe 2004, annunciato nelle scorse settimane, è arrivato a Prato un paio di giorni fa. Ad accoglierlo c’era il direttore sportivo Francesco Fusi. "Un pilone giovane, ma fisicamente già ben strutturato – ha commentato a proposito del nuovo arrivato – sono sicuro che aiuterà non poco l’intero reparto".è stato più volte convocato dalla Georgia U20 ed arriva dal Lelo Saracens, militante nel massimo campionato locale: a lui, il club si affida per aumentare il tasso di fisicità e freschezza atletica di un gruppo che mantiene comunque un’età media piuttosto bassa.