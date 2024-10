Domani 3 ottobre giornata dedicata alla memoria di Angelo Biscardi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidio Territoriale di Libera Valle Caudina e Telesina “Delcogliano e Iermano” e l’Istituto Superiore di Faicchio e Castelvenere, con il patrocinio del Comune di Castelvenere e di Sant’Agata de’ Goti promuovono congiuntamente per, 3, un’iniziativa volta a celebrare ladiMario, ucciso dcamorra a Sant’Agata de’ Goti il 31985. All’epoca dei fattirivestiva la carica di Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica presso il comune saticulano: erano gli anni in cui la camorra ebbe la sua grande evoluzione con il cosiddetto “salto di qualità” che si contraddistinse per l’acquisto di una connotazione sempre più imprenditoriale, diversificando il perimetro degli affari.