Diffidati Liverpool-Bologna | ci sono rossoblù a rischio squalifica in vista dell’Aston Villa?

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ci siamo, si giocaad Anfield: aandiamo a scoprire allora se ciprima della sfida tra gli inglesi e i. Va ricordato che in Champions League, stando al regolamento, si diventadopo aver rimediato due ammonizioni in due partite diverse e si viene poiti al terzo cartellino giallo (poi, nuovamentegià alla quarta eti alla quinta, e così via): si è giocata una sola partita nella nuova edizione fin qui e questo vuol dire che non posin nessun modo esserci deitra le fila delle 36 squadre al via.